Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Ardahan'daki programları kapsamında kente geldi.

Ardahan Valiliği'nde Vali Mehmet Fatih Çiçekli, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın, MHP İl Başkanı Turgay Mert tarafından karşılanan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, valilik çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı.

'Biz insanlarımızın sağlıklı kalmasını istiyoruz' diyen Bakan Memişoğlu, 'Gerçekten bin 800 rakımlı Ardahan, hayvancılığıyla ülkemize büyük bir katkı veren bir il. İnsanlar burada sağlıklı yaşıyor. Türkiye'de ideal kilonu öğren sağlıklı yaşa kampanyasından 10 milyon insanın kilosu ölçüldü. Özellikle bu kampanyaya katılıp sağlıklı hayat merkezlerimizde diyetisyenlerimizle takip ettiğimiz 210 bin vatandaşımız ideal kilolarına ulaşmış durumda. Türkiye'de şimdiye kadar bu kampanya ile 513 bin kilo veren vatandaşlarımız oldu. Biz insanlarımızın sağlıklı kalmasını istiyoruz. Bu nedenle de insanlarımızın kilolarından uzaklaşarak ideal kiloya gelmelerini istiyoruz. Ramazan ayındayız ve irademizi kuvvetlendirdik, bundan sonra da özellikle sigara gibi, tütün gibi kötü alışkanlıklardan ve kötü beslenmek uzak durmaya çalışacağız' dedi.

Bakan Memişoğlu programı kapsamında AK Parti il Başkanlığı ve MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek. İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Sağlıklı Hayat Merkezi ziyareti ve Ardahan Devlet Hastanesi ziyaretinin ardından şehirden ayrılacak.