AK Parti Genel Merkez Bursa Bölge Koordinatörü ve Denizli Milletvekili Şahin Tin, Mudanya İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek partili yöneticilerle bir araya geldi ve saha çalışmalarını değerlendirdi.BURSA (İGFA) - AK Parti Genel Merkez Bursa Bölge Koordinatörü ve Denizli Milletvekili Şahin Tin, Mudanya’da partisinin ilçe teşkilatıyla buluştu. Ziyaret kapsamında teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Milletvekili Tin, sahadaki çalışmaları değerlendirdi ve gelecek hedeflerini masaya yatırdı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bulunan Milletvekili Şahin Tin, “Bursa’nın sahil incisi Mudanya’da ilçe teşkilat mensuplarımızla bir araya geldik, çalışmalarımızı değerlendirdik. Tarihi ve turistik kimliğiyle gelişimini sürdüren Mudanya’da emek veren, azimli ve fedakâr dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İnandığımız yolda yürüyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak ise ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Teşkilatımızla bir araya gelerek hem sahadaki çalışmalarımızı değerlendirdik hem de hedeflerimizi konuştuk" dedi. Bayrak, partisinin Mudanya’da kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini vurguladı.