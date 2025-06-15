Zonguldak’ta ocaktan çıkan madenciler ailelerinin sürprizi ile karşılaştı.

Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü ile iş birliğinde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından yürütülen eğitim faaliyetleri doğrultusunda ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Babalar Günü’ne özel bir program düzenlendi.

Etkinlik kapsamında madencilere sürpriz yapılırken, işçilerin eşleri ve çocukları Kozlu Müessesesi’ne getirildi. Vardiya çıkışında sevdikleriyle karşılaşan madenciler duygusal anlar yaşarken, hazırlanan pastanın kesilmesiyle etkinlik sona erdi.

Programa Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse de katılarak madencilerin Babalar Günü’nü kutladı. Köse, "Aile, toplumsal yapının temelidir. Bu tür buluşmalarla hem aile bağlarını pekiştiriyor hem de emeğin kıymetini birlikte yaşıyoruz" dedi.

Etkinlikte aile birliğinin önemi vurgulanırken, madencilerin zorlu şartlardaki emeklerine duyulan saygı da ifade edildi.