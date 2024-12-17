Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nu ekibiyle birlikte ziyaret eden Özel Cerrahi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zerrin Çelik, gerçekleştirilen başarılı projelerden dolayı tebriklerini iletti.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zerrin Çelik, Uzm. Dr. Şefik Tarlan, Avukat Uğur Didin, Kurumsal İletişim ve Pazarlama Sorumlusu Murat Karakol ve Kurumsal İletişim ekibiyle birlikte Denizli Büyükşehir belediyesi Bülent Nuri Çavuşoğlu’nu makamında ziyaret etti. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi ve vatandaşlara sağlanan sağlık hizmetleri hakkında Başkan Çavuşoğlu’na bilgiler aktaran Op. Dr. Zerrin Çelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği başarılı projeler için tebrik iletti.

Ziyaretleri için Özel Denizli Cerrahi Hastanesi ailesine teşekkür eden Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu ise “Denizli Cerrahi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zerrin Çelik, Uzm. Dr. Şefik Tarlan, Avukat Uğur Didin ve beraberlerindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.