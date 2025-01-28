Denizli Büyükşehir Belediyesi, ara dönem tatili için hazırladığı Çocuk Şenliği’ni ilçelere taşıyarak Çal ve Bekilli ilçelerinde yüzlerce çocukla buluşturdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların ara dönem tatilinde etkinlik yapabilmeleri için hazırladığı “Çocuk Şenlikleri” tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Bekilli ve Çal ilçelerinde düzenlenen Çocuk Şenlikleri’nde yüzlerce Denizlili çocuk doyasıya eğlendi. Şenlik kapsamında Transformers robot gösterisi, palyaçolar, maskotlar, kukla şovu, sihirbaz gösterileri, mini disko, yüz boyama etkinlikleri, sosis balon dağıtımı, popcorn ve pamuk şeker ikramları gibi birçok etkinlik çocuklarla buluştu. Etkinlik sonunda çocuklar, kendileri için hazırlanan bu özel gün nedeniyle büyük mutluluk yaşarken, aileler de böyle bir etkinliği ilçelerine getirdiği için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’na teşekkürlerini iletti.

Çocuk Şenliği tüm ilçelerde devam edecek

2 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek Çocuk Şenliği’nin etkinlik takvimi ise şu şekilde:

28 Ocak 2025: Baklan Belediyesi Kültür Merkezi 12.00-15.00, Çivril Belediyesi Vali Recep Yazıcıoğlu Konferans Salonu 17.00-20.00

29 Ocak 2025: Honaz Belediyesi Merkez Düğün Salonu 10.00-13.00, Bozkurt Belediyesi Parla Düğün Salonu 15.00-18.00, Gençlik Spor İl Müdürlüğü Çardak Kapalı Spor Salonu 15.00-18.00

30 Ocak 2025: Çameli Belediyesi Hayri Dev Kültür Merkezi 10.00-13.00, Denizli Büyükşehir Belediyesi Acıpayam Gençlik ve Kültür Merkezi 17.00-20.00, Serinhisar Kültür Merkezi 15.00-18.00

31 Ocak 2025: Babadağ Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu 12.00-15.00, Sarayköy Kültür Merkezi 17.00-20.00

1 Şubat 2025: Buldan Belediyesi Düğün Salonu 10.00-13.00, Güney Tilkilik Mahallesi Düğün Salonu 15.00-18.00

2 Şubat 2025: Beyağaç Belediyesi Mehmet Yüksel Salonu 10.00-13.00, Kale Belediyesi Düğün Salonu 15.00-18.00, Tavas Belediyesi Gençlik Merkezi 17.00-20.00