Denizli Büyükşehir Belediyesi, koleksiyoner Harun Ökek’in elindeki yerli ve yabancı ülkelerin kağıt paralarının yer aldığı ‘Kağıt Para Sergisi’ni Denizlililerle buluşturuyor. Sergi 26 Ocak Pazar gününe dek Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde beğeniye sunulacak.

Kültür ve sanat çalışmalarını ara vermeden sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, koleksiyoner Harun Ökek’in “Yerli ve Yabancı Kağıt Para Sergisi” 26 Ocak Pazar gününe dek 09.00-18.00 saatleri arasında Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye alanında sanatseverlerle buluşturacak. Turizm sektöründe uzun yıllar çalışan ve özellikle yabancı turist kafilelerinden edindiği en küçük para birimlerini kültürel bir zenginliğe dönüştüren Harun Ökek’in bu özel sergisi ile ilgili sunum ise 26 Ocak Pazar günü saat 14.00’de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi S5 Salonu’nda gerçekleştirilecek. Ücretsiz gezilebilecek bu sergiye tüm Denizlililerin davetli olduğu kaydedildi.