Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde çıkan yangına ilişkin son durumu aktardı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, soğutma çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, "Bir yandan da itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri içeriye gidiyorlar, katlara çıkıyorlar. Yaralı varsa acil şekilde çıkartmaya gayret ediyorlar. Kurtarmaya ağırlık verildiği için bazı kısımlarda korkutulmayacak ölçüde zaman zaman alev alan küçük bölümler oluyor. Yarım saat öncesinde girilmeyen bölüm vardı. Şuanda kaldı mı bilmiyorum, ben sizinle yarım saat önceki bilgiyi paylaşıyorum. Hızlı bir şekilde neredeyse tüm katlara girildi diyebilirim" dedi.

"Uzun yıllar unutulmayacak bir acıya tanık oluyoruz"

Başkan Özcan, "10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı bilgisi var. Elinizde güncel veri var mı?" sorusunu ise "Var ama paylaşmak istemiyorum. Maalesef uzun yıllar unutulmayacak bir acıya tanık oluyoruz. O konuda Valilik açıklamasına bakarsanız daha isabetli olur. Ben şuanda çok üzgünüm" şeklinde cevapladı.

"Yangın merdiveni var mıydı, fıskiye sistemi var mıydı biz bunları bilemiyoruz"

Otelde 234 kişinin konakladığı bilgisini veren Özcan, "Gece personeli sayısını da çıkartmaya çalışıyorlar. İtfaiyenin verdiği ilk bilgi de, yangının restoranın mutfak kısmından başladığı değerlendirildiği yönündeydi. Yangın merdiveni var mıydı, fıskiye sistemi var mıydı, biz bunları bilemiyoruz çünkü burası Bolu merkeze 45 kilometre uzaklıkta Milli Parklar’a ait bir alan. Buradaki otellerin ruhsatlarını belediye olarak biz vermediğimiz için ne var ne yok, nasıl bir önlem alınmış bu konuda maalesef bilgi sahibi değiliz. Burası ulaşılması güç bir bölge. En yakın itfaiye buraya 45 dakikada ulaşabiliyor. Burası zannediyorum 1997 yılında Turizm Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış. Bizim kayıtlarımızda herhangi bir bilgisi yok. Burası planlı sahamızda ya da belediye sınırımızda da değil" ifadelerini kullandı.