Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldanlı üreticilere desteğini sürdürüyor. Zeytin üreticiliği yapan çiftçilere, 2 bin 5 adet zeytin fidanı törenle dağıtıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi üreticilere olan desteğini hız kesmeden sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Buldan merkez ve mahallerinde bulunan zeytin üreticiliği yapan çiftçilere destek vermeye devam ediyor. 2 bin 5 adet zeytin fidanı dağıtım yapan Büyükşehir Belediyesi, zeytin fidanlarını törenle dağıttı. Düzenlenen törende Buldanlı çiftçilerin yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldan İlçe Koordinatörü Hasan Kocaman’da katıldı. Fidanlarını teslim alan çiftçiler üretime verdiği desteklerden dolayı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’na teşekkürlerini ilettiler.