Denizli Büyükşehir Belediyesi, ev hayvanı satışı yapanlara yönelik bir eğitim programı gerçekleştirdi. Farklı kurumlardan gelen veteriner hekimlerin eğitim verdiği program sonucu katılımcılara sertifika dağıtıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Veterinerlik Birimi tarafından Sokak Hayvanları Tedavi, Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi Seminer Salonu’nda "Ev Hayvanı Satışı Yapanlara Yönelik Eğitim" programı düzenlendi. Eğitime Denizli Veteriner Hekimler Odası Özgür Manav, Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Özkaya, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimi İlknur Sadıç Gül, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimi Mehmet Ordu, Veteriner Hekim Seda Orbay ve sertifika almak isteyen vatandaşlar katıldı.

Katılımcılara hayvanlarla ilgili eğitimler verildi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Sağlık Şube Müdür V. Elvan Alkaya, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi hakkında katılımcılara bilgi verdikten sonra Veteriner Hekim İlknur Sadıç Gül, ‘Ev ve Süs Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’ ve ‘Ev Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin; Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetleme Yönetmeliği’, Veteriner Hekimi Mehmet Ordu ‘CITES Sözleşmesi ve 5199 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik’, Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Özkaya ‘Hayvan Ekolojisi, Hayvan Davranışı, Hayvan Bakımı Ve Beslenmesi’ hakkında eğitim verdi. Eğitim sonunda tüm katılımcılara sertifikaları dağıtıldı.

"Kanunlara uygun satışlar için eğitim ve sertifika çok kıymetli"

5199 sayılı kanun kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Ev Hayvanı Satışı Yapanlara Yönelik Eğitim’ verdiğini belirten Sağlık Şube Müdür V. Elvan Alkaya "Kanunlara uygun olarak ev hayvanı satışı yapılması ve merdiven altı satışın durdurulması için verilen eğitim ve sertifika çok kıymetli. Sokaklara atılan ve barınağımızda koruma altına alınan birçok cins hayvan usulsüz satış yapan yerlerden sokağa bırakılan kedi ve köpekler. İlgi gösteren katılımcılara teşekkür ediyoruz" dedi.