Denizli’nin Buldan ilçesinde süt üretmi yapan çiftçilerin yol sıkıntısını Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çözüldü. Bir süredir yolun bozuk olmasından dolayı süt tankerlerinin bölgeye giremediğini ve ürettikleri sütü ulaştırmakta zorluk çektiklerini dile getiren 88 yaşındaki çiftçi İbrahim Akkaya, "Derdimizi yetkililere aktardık, sağ olsunlar çözüme kavuşturdular. Evladımız gibi sevdiğimiz Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’na teşekkür ediyoruz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sorunlarını ve yol çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. Denizli Buldan ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde süt üretimi yapan çiftçilerin yol sorunlarını yetkilileri bildirdikten sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sorun giderildi. Yolun bozuk olmasından dolayı süt tankerinin bölgeye giremediğini ve sütleri ulaştırmakta zorluk çektiklerini belirten 88 yaşındaki çiftçi İbrahim Akkaya, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nu teşekkürlerini iletti.

"Evladımız gibi sevdiğimiz Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’na teşekkür ediyoruz"

Bir süredir yolun bozuk olmasından dolayı süt tankerlerinin bölgeye giremediğini ve ürettikleri sütü ulaştırmakta zorluk çektiklerini dile getiren 88 yaşındaki çiftçi İbrahim Akkaya, "Bu durumda olmama rağmen üretmeye devam ediyorum. Ancak Kadıköy Mahallesi’nde Sağlık Ocağı arkasında benim gibi süt üreticileri yolun bozuk olmasından dolayı eziyet çekiyorduk. Süt teslim etmek için bölgeye tankerler giremiyordu. Derdimizi yetkililere aktardık, sağ olsunlar çözüme kavuşturdular. Evladımız gibi sevdiğimiz Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’na teşekkür ediyoruz. Kendisini Kadıköy mahallemize davet ediyoruz" dedi.