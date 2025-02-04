Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Günyüzü ilçesi mahalle muhtarları ile bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Günyüzü ilçesinde görev yapan muhtarlar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile Belediye Meclis Salonu’nda bir araya geldi. Ünlüce, 31 Mart yerel seçimlerinde yeni seçilen ve güven tazeleyen muhtarlara hayırlı olsun dileklerini iletti. Toplantıda Ünlüce’ye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter V. M. Recai Erdir ve ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen eşlik etti.

Mahalle muhtarları ile sürekli iletişimde olup, vatandaşların ihtiyaçlarına göre projeler üretmeye gayret ettiklerini söyleyen Başkan Ünlüce, "Sizlerle bir araya gelelim, taleplerinizi dinleyelim, birlikte çözüm üretmeye çalışalım istedik. Muhtarlarımız, mahallelerimiz ile aramızda köprü oluyor. Kırsal bölgedeki hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak ve sorunlarını çözmek için sizlerle işbirliği içinde olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Muhtarlar da Ünlüce’ye taleplerini ileterek gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.