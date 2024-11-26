Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam Merkezi sakinleri, Aktif Yaşam Parkı’nda keyifli bir gün geçirdi.

Tepebaşı Belediyesi, düzenlediği etkinlikler ile deneyimli vatandaşların keyifli vakit geçirmesini sağlamaya devam ediyor. Metin Özöğüt Yaşam ve Bakım Merkezi sakinleri de son olarak Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşam Parkı’nı ziyaret etti. Deneyimli vatandaşlar görevliler eşliğinde parkın içinde bulunan Mor Kokular Bahçesi, Rüya Salıncakları, Yaşam Alanı, Step Alanı, İleri Yaş Form Sahası, Masalsı Kokular Bahçesi, Gizemli Kütükler, Gölgeler Bahçesi, Efsaneler Kütüphanesi, Retro Patika, Doğa Sahnesi, Edebiyat Patikası ve Dingin Meydan alanları gezerek keyifli bir gün geçirdi. Düzenlenen gezi programından memnun olduklarını belirten deneyimli vatandaşlar, Tepebaşı Belediyesi yetkililerine teşekkürlerini iletti.