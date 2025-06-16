Demirözü Belediyesi, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında iki önemli projeyi hayata geçiriyor. ’Demirözü Apart Otel Güvenli Konaklama ve Afet Dirençli Turizm Altyapısı’ ile ’Şirin Bir Dönüşüm: Demirözü Kırsal Kalkınma ve Yenilikçi Yaşam Alanları Tasarımı’ projelerinde imzalar atıldı.

Demirözü Apart Otel Güvenli Konaklama ve Afet Dirençli Turizm Altyapısı Projesi, hem turizmi canlandıracak, hem de olası afetlerde güvenli konaklama imkanı sunacak. Şirin Bir Dönüşüm: Demirözü Kırsal Kalkınma ve Yenilikçi Yaşam Alanları Tasarımı Projesi ile Demirözü köylerinde yaşam kalitesinin artırılması, yeni ve sürdürülebilir yaşam alanlarının oluşturulması amaçlanıyor. Proje çerçevesinde tarım desteklenecek, yerel ürünler tanıtılacak ve kırsal turizm geliştirilecek.

KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer’in imzalarıyla resmiyet kazanan 2 proje, Demirözü’nün ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak. Başkan Gürer, projelerin Demirözü’ne hayırlı olmasını temenni ederek, bu tür projelerin bölge kalkınması için önemli olduğunu vurguladı.