Bayburt’un Demirözü ilçesinde ilk kez düzenlenen ’Kuşburnu Çiçeği Festivali’ renkli görüntülere sahne oldu.

Demirözü Barajı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen festival, ilçenin doğal güzelliklerini ve kültürel zenginliklerini ön plana çıkardı. Festivalde kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları stantlar açarak, faaliyetlerini ve ekipmanlarını tanıtma imkanı buldu.

Festival programı, her yaştan katılımcıya hitap eden zengin içeriğiyle dikkat çekerken, etkinlikler kapsamında mısır ve dondurma ikramları, iki seans çocuk tiyatrosu, sürpriz sanatçı konseri, alan süslemeleri ve güvenlik hizmetleri sunuldu. Narkorehber bilgilendirme, dolandırıcılık ve iletişim güvenliği seminerleri düzenlendi. Asayiş ve trafik timleri tarafından güvenlik bilgilendirmeleri gerçekleştirilerek, AFAD ekipmanlarının ve zırhlı araçların tanıtımı yapıldı. Embriyoloji tanıtımı, aşı bilgilendirme standı, ’Doğru nefesle kaliteli yaşam’ ve ’Sigarayı bırak, hayatını değiştir’ bilgilendirmeleri de gerçekleştirildi. Aile Yılı tanıtımı, akran zorbalığı standı, kadına şiddetle mücadele broşürleri ve gazi bilgilendirme komitesi tanıtımı ile pankart sergisi düzenlendi. Gençlik ve Spor Müdürlüğü katkılarıyla organize edilen halat çekme, satranç ve badminton etkinlikleri gençlerin ilgisini çekti. Yüz boyama, bilimsel deneyler ve ’Kuşburnu Düşleri’ resim yarışması gibi çocuklara yönelik aktiviteler yapıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde kuşburnu fidesi dağıtılarak, kuşburnunun ekimi ve dikimi hakkında vatandaşlara bilgi verildi. Ayrıca bahçe dizaynı uygulamaları uygulamalı olarak gösterildi.

Vatandaşlar, özellikle çocuklara yönelik tiyatro gösterileri ve yüz boyama etkinliklerine büyük ilgi gösterirken, güvenlik güçlerinin tanıtım stantları da meraklı gözlerle incelendi. Festival süresince konser ve çeşitli sahne performanslarıyla keyifli anlar yaşandı.

İlk kez Demirözü Belediyesi tarafından düzenlenen ve yoğun katılımla gerçekleşen Kuşburnu Çiçeği Festivali’nin, gelecek yıllarda da gelenekselleşerek devam etmesi bekleniyor.