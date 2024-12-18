Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde kendisine yöneltilen "Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirlerine uyuyor mu? sorusu üzerine, Cumhurbaşkanlığı da dahil bütün kurumların tasarruf tedbirleri kapsamında olduğunu söyledi. Yılmaz, tasarruf konusunda diğer kurumlardan ne bekliyorlarsa Cumhurbaşkanlığından da aynı yaklaşımı beklediklerini anlattı.ANKARA (İGFA) * Cumhurbaşkanlığı ile bağlı kurumların 2025 yılı bütçeleri Genel Kurulda kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eğitimin bu sene de bütçeden en büyük payı aldığını belirterek, "Yaptığımız bu yatırımlar sayesindedir ki Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2023 sonuçlarına göre 4. sınıf fen bilimleri alanında OECD ülkeleri arasında ikinci, bu alandaki ortalama puanla tüm Avrupa ülkeleri arasında da birinci sıraya yerleşmiş durumdayız." dedi.

Genel Kurulda, bütçe üzerindeki konuşmalar sonrasında soru-cevap bölümünde "Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirlerine uyuyor mu?" yöneltilen sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,, Cumhurbaşkanlığı da dahil bütün kurumların tasarruf tedbirleri kapsamında olduğunu söyledi.

Tasarruf konusunda diğer kurumlardan ne bekliyorlarsa Cumhurbaşkanlığından da aynı yaklaşımı beklediklerini anlatan Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığımız, bu ülkenin yönetim yapısının kalbidir. Birçok ulusal, uluslararası hizmetin yürütüldüğü, yönetim hizmetlerinin yapıldığı bir alandır. Elbette ihtiyaç duyulan alanlarda harcamalar da yapılmaktadır." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığıyla ilgili tasarruf tedbirlerine ilişkin sorularla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, "Tasarruf tedbirlerini bu yıl olabildiğince kapsamlı hazırlamaya gayret ettik. Hiçbir kuruluşumuz istisna olmadı. Bir tane kurumumuz istisna. O da Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bunu niye istisna tuttuk? Çünkü farklı bir yapısı var. Yürütmenin bir parçası olarak görmedik. 'Halkın seçtiği temsilciler kendi kararlarını kendileri verirler' diye o saygıyla genelgeye dahil etmedik. Meclis Başkanımız kendisi bir açıklama yaptı. Bu sürece Meclisin kendi iradesiyle dahil olduğunu, tasarruf tedbirlerini kendi uhdelerinde alacaklarını ifade ettiler." diye konuştu.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı, Bağlı ve İlgili Kurumların 2025 Yılı Bütçe Teklifleri ile 2023 Yılı Kesin Hesapları TBMM Genel Kurulu’nda oylanarak kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kazandırdığı hız ve dinamizmle Türkiye'nin tehditlere karşı etkin çözümler üretmekte, krizleri fırsata çevirerek oyun kurucu rolünü pekiştirdiğini söyleyen Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın güçlü ve vizyoner liderliğinde, tüm kurumlarımızla ülkemizi krizlerden uzak, büyüyen, üreten ve refahını adil paylaşan bir kalkınma iklimine kavuşturmak en büyük önceliğimizdir. Bütçemiz, Türkiye’nin kalkınma hedeflerini güçlendiren; milletimizin refahını, birliğini ve geleceğe olan güvenini pekiştiren bir iradenin yansımasıdır" dedi.

