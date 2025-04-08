AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’deki duruma, uluslararası diplomasiye ve Türkiye’nin politik duruşuna değinerek, İsrail’in eylemlerini sert bir dille eleştirdi. Erdoğan, "Siyasette hakarete, sokak terörüne, vandallığa, şiddete, yakıp yıkmaya, özellikle de küfre yer yoktur ve olamaz" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamalarıyla, Türkiye’nin hem bölgesel, hem de küresel meselelerdeki net tavrını bir kez daha ortaya koydu.

Gazze’de işlenen savaş suçlarına tepki gösteren Erdoğan, Gazze’de yaşananlara dikkat çekerek, yaralı taşıyan ambulanslara bile kurşun sıkan, sağlık görevlilerinin infaz edildiği, apaçık savaş suçu işleyen haydutluğa tanık olduklarını söyledi. İsrail’in insanlık onurunu çiğnediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, “Gazze’de kardeşlerimize sırtımızı hiçbir zaman dönmeyiz,” diyerek Türkiye’nin mazlumların yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Gerilimi körüklemenin ve yayılmacı niyetlerle yeni haritalar peşinde koşmanın kimseye fayda sağlamayacağını belirten Erdoğan, “Ateşi büyütmenin sonu yoktur,” uyarısında bulundu.

Türkiye’nin küresel siyonist lobinin baskılarına boyun eğmeyeceğini de sözlerine ekledi: “Zalimlerin karşısında hakkı haykırmaya devam edeceğiz.”

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı https://t.co/7UUSeOtxHw — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 8, 2025

Bu arada 4. Antalya Diplomasi Forumu’nda devlet başkanlarıyla bir araya gelerek Gazze’deki soykırımı masaya yatıracaklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu forumda “Zulmü durdurmak için neler yapabiliriz?” sorusuna yanıt aranacağını kaydetti.

Suriye konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriyeli kardeşlerimizin daima yanlarında olacak, Suriye’nin istikrara kavuşması için üzerimize düşen sorumlulukları kararlılıkla yerine getireceğiz,” dedi.

SİYASETTE ŞİDDET VE HAKARETE YER YOK

Siyasetin hakaret, sokak terörü, vandallık, şiddet ve küfürle anılamayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yakıp yıkmaya yer yoktur ve olamaz,” diyerek siyasette sağduyu çağrısı yaptı.