Ordu’da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son 2 haftada 43 bin 103 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son 2 haftada Ordu genelinde 96 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 142 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 80 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 212 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 121 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 345 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, bin 958 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 429 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 956 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 414 sürücüye kask kullanmamaktan ve 1 sürücüye drift yapmak suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 43 bin 103 araç kontrol edildi, 8 bin 341 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 70 araç trafikten men edildi ve 80 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.