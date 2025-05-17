Ordu Üniversitesi (ODÜ) ile Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen protokolün imzaları Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş ile Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan tarafından atıldı.

İmzalanan protokol kapsamında Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü’nün koruma ve bakımı altında bulunan çocukların psiko-sosyal ve fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi, sosyal ve manevi yönlerinin güçlendirilmesine katkı sağlanması ve bu kapsamda eğitim, proje ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi hedefleniyor.