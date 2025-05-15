Ordu Üniversitesi’nde (ODÜ), ilahiyat fakültesi yeni binası için temel atma töreni düzenlendi. ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, "Uzun çabalar sonucu ilahiyat fakültemizin temelini attık ve çalışmalarımıza başladık" dedi.

2026 yılı sonunda tamamlanması planlanan fakülte binası, 6 bin 500 metrekare kapalı alana sahip derslik, akademik ve idari alanlar, kütüphane, konferans salonu ve dil laboratuvarı alanlarından oluşacak. Fakülte binasının yapım işi kapsamında ayrıca peyzaj ve çevre düzenlemeleri de yapılacak.

Temel atma töreninde konuşan ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, "Uzun çabalar sonucu İlahiyat Fakültemizin temelini attık ve çalışmalarımıza başladık. 2026 yılının sonunda teslim alacağımız binamızın Üniversitemiz ve ilahiyat fakültemiz adına önemli bir yatırım olduğunu düşünüyorum. 6 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak binamız modern teknoloji ile donatılmış sistemlerden oluşmakta. Yeni eğitim binamızda başarılı akademik çalışmalar yapılmasını ve gençlerimizin en iyi şekilde yetiştirilmesini can-ı gönülden istiyoruz. Projenin düzenlenmesinde bizlere destek olan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamit Er ve fakültedeki hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Bununla birlikte bizlere hızlı bir şekilde destek veren Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına çok teşekkür ediyor, Fakülte binamızın Üniversitemize, ilimize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamit Er ise "Rektörlüğümüzün bizlere sağlamış olduğu bu imkandan dolayı çok mutluyuz. Burada müstakil bir binada bir çalışma ortamı oluşturdukları için Rektörlüğümüze ve Cumhurbaşkanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizlere düşen görev burada çok güzel akademik ve sosyal çalışmalar yapmaktır. Bu noktada hocalarımıza güveniyor ve çalışmalarını her şekilde destekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Açılış konuşmaları sonrası İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sadık Kılıç tarafından okunan dua ile kurban kesildi. Programa üniversitenin diğer yöneticileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.