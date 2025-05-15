Muş’un Malazgirt ilçesindeki Ziraat Bankası 160. Yıl Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerince hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ilgi gördü.

Ziraat Bankası 160. Yıl Özel Eğitim Uygulama Okulunun ev sahipliğinde gerçekleştirilen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, özel öğrencilerin bilimsel üretkenliğini gözler önüne serdi. Etkinliğe katılan Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, özel öğrencilerin hazırladığı projeleri yerinde inceleyerek genç bilim insanlarına moral verdi. Fuar alanını gezen Kaymakam Bayram, stantlarda sergilenen projeleri tek tek inceledi. Öğrencilerden projelerle ilgili detaylı bilgiler alan Bayram, özel çocukların ortaya koyduğu özgün fikirlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaymakam Bayram, bilim fuarında görev alan öğrenci ve öğretmenleri tek tek tebrik ederek, "Her biri emekle ve özveriyle hazırlanmış bu projeler, sizlerin bilimsel düşünme kabiliyetinizi ortaya koyuyor. Bu başarılarınızla gurur duyuyoruz" dedi.

Öğrencilerin hazırladığı projeler; teknolojiden günlük yaşama, sağlıktan çevreye kadar farklı alanlara ışık tuttu. Etkinlik boyunca veliler, öğretmenler ve ilçe protokolü özel öğrencilerin başarısını ilgiyle izledi. Bilim fuarı, Malazgirt’te hem eğitime hem de özel öğrencilere verilen değerin bir göstergesi oldu.

Etkinliğe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenci aileleri katıldı.