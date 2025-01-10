Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’ye son 22 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarını, yatırımlarını, eserlerini kazandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz” dedi.

AK Parti Denizli İl teşkilatı 8. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Hasan Güngör Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen kongrede binlerce kişilik coşkulu kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 yıllık AK Parti iktidarları döneminde kente kazandırılan eserler hakkında bilgiler paylaştı.

Son 22 yılda cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımlarına imza atıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’ye hizmet etme tutkumuz hiçbir zaman eskimedi ve eksilmedi. Bize güvenen, bize inanan, en zor günlerimizde bizi yalnız bırakmayan vefakâr milletimize mahcup olmamak için gece gündüz demeden çalıştık. Türkiye’ye son 22 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarını, yatırımlarını, eserlerini kazandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun ve karşılaştın. Göreceksiniz ki 22 yıl öncesinin Denizli’siyle bugünün Denizli’si arasında dağlar kadar fark var. 22 yıl öncesinin Türkiye’siyle günümüzün Türkiye’si arasında her alanda devasa farklar var” diye konuştu.

AK Parti iktidarları döneminde Denizli’ye kazandırılan eser ve yatırımlardan da söz eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:

“Denizlili kardeşlerim, bizim işimiz laf üretmek değil hizmet ve eser üretmektir. Son 22 yılda Denizli’ye güncel rakamlarla 385 milyar TL tutarında kamu yatırımı yaptık. Adalette 2 milyar, eğitimde 26 milyar, gençlik ve sporda 3 milyar, sosyal yardımlarda 38 milyar, sağlıkta 4 milyar, çevre ve şehircilikte 8 milyar, ulaştırmada 69 milyar, tarım ve ormanda tarımsal hibe destekleri dahil 66 milyar, sanayi ve teknolojide 2 milyar, enerjide kamu ve özel toplam 86 milyar, kültür ve turizmde 2 milyar, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte toplam 11 milyar TL yatırım yaptık. Denizli’ye 69 adet spor tesisi kazandırdık. Toplamda 630 yataklı 14 hastane dahil 39 sağlık tesisi inşa ettik. 400 yataklı Denizli Acil Durum Hastanesini bu yılsonuna kadar tamamlayıp devreye alacağız. Bin yataklı Denizli Şehir Hastanemizi ise 2027 yılı içerisinde hizmete sunacağız. TOKİ vasıtasıyla 14 bin 242 konut projesi başlattık. Bunlardan 12 bin 449 konutu hak sahiplerine teslim ettik. Bin 793 konutun yapımına devam ediyoruz. Denizli’de 8 millet bahçesi projemiz bulunuyor, bunlardan 4 tanesi bitti, birinin yapımı, birinin projesi 2’sinin ise yer seçim çalışmaları sürüyor. 65 Kilometreden devir aldığımız bölünmüş yol uzunluğunu toplam 513 kilometreye ulaştırdık. Bölünmüş sıcak karışım kaplamalı yol ağını ise 18 kilometreden 465 kilometreye yükselttik. Bugün Aydın-Denizli Otoyolunun resmi açılışını yapıyoruz”