Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları, öğrencilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlama misyonuyla çalışmalarına devam ederek, öğrencilerine Türkiye’deki eğitimlerinin yanı sıra İngiltere’de de lise bitirme imkanı sunuyor.

Sivas’ta eğitimin öncüsü olan Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları, öğrencilerini en iyi şekilde hazırlamaya devam ediyor. CÜ Vakfı Okulları, öğrencilerine Türkiye’deki eğitimlerinin yanı sıra İngiltere’de de lise bitirme imkanı sunarak bir ilke imza atacak. UC COLLEGE ONLİNE İngiltere Lise Diploma Programı sayesinde öğrenciler, hem Türkiye’deki eğitimlerine devam ederken hem de uluslararası geçerliliği olan bir İngiltere lise diplomasına sahip olacaklar.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları kurucusu Onur Feridun Bozyiğit, 9,10,11, 12. Sınıfta okuyan lise öğrencilerin eğitim hayatını devam ettirirken yurtdışında da lise bitirme imkanına bulacaklarını ifade ederek, "UC COLLEGE ONLİNE Lise Diploma Programı’, okulumuzda öğrenilen İngilizce dil seviyesinin uluslararası seviyeye çıkmasını sağlayacaktır. Bu proje dahilinde İster İngiltere veya bağlı devletlerde bulunan anlaşmalı üniversitelerde kampüs eğitimi ister Türkiye’den online üniversite eğitimi imkanları böylece sunulmaktadır" şeklinde konuştu.

"Öğrencilerimize hayırlı olsun"

Uzman eğitimci Onur Feridun Bozyiğit, öğrencilerinin dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim görmelerini arzu ettiklerini belirterek, "Gelecek neslin donanımlı bireyler olarak yetiştirmek istediğimiz öğrencilerimizin dünya ile irtibat kurabilen ve evrensel mesajlar verebilen insanlar olarak yetişmelerini hedeflerimiz hedefliyoruz. UC COLLEGE ONLİNE programını kabul eden 33 üniversitenin içerisinde toplam 20 üniversite dünyanın en başarılı üniversiteleri arasındadır. Biz öğrencilerimizin dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim görmelerini arzu etmekteyiz. Bu konuda her türlü desteği sağlamaya hazırız. UC COLLEGE ONLİNE ile yaptığımız anlaşmamız Sivas’ımıza, ülkemize ve öğrencilerimize hayırlı olsun" dedi.

"Kayıt alma şansı elde edeceksiniz"

Öğrencilere proje hakkında bilgi veren UC COLLEGE ONLİNE Türkiye Temsilcisi Coşkun Koyutürk ise öğrencileri bir üst seviyeye çıkaracak bu lise diploması ile yurtdışında bir üniversiteye geçebileceklerini söyleyerek, "Bu programla Sizler İngiltere’den bir diploma sahibi olacaksınız. Sizi bir üst seviyeye çıkaracak bu lise diploması ile yurtdışında bir üniversiteye geçebileceksiniz. Bu üniversitelerin 20 tanesi dünyanın en başarılı üniversiteleri arasında. Dolayısıyla herhangi bir sınav olmadan sadece dil yeterliliğinizi ispat ederek İngiltere’de bir üniversiteye direk geçiş yapıp kayıt alma şansını elde edeceksiniz" şeklinde konuştu.