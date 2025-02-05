Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Girişimci Bilgi Sistemi verileri kapsamında yapılacak ortak çalışmaya ilişkin protokol yapıldı.

Veri çağında elde edilen verilerin kullanımı, işlenmesi ve çalışılması amacıyla teknolojik çalışmalara ağırlık veriliyor. Bu kapsamda farklı kamu kurum ve kuruluşlarının ortak standartlar çerçevesi ortak bir veri tabanında toplayan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Girişimci Bilgi Sistemi’ne (GBS) Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin erişim ve kullanımı konusunda ortak çalışma yapılması için protokol imzalandı.

Protokol, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Ahmet Başar tarafından imzalandı.

Protokol imza törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül ile Gaziantep’te bulunan oda başkanları katıldı.

GBS, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, araştırma enstitüleri ve sivil toplum kuruluşlarındaki politika yapıcılar, karar alıcılar, uzmanlar ve araştırmacılara çalışmalarda makro ve mikro düzeyde doğru, güvenilir ve ihtiyacı karşılayabilir verilerin sunumu amaçlanıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu sisteme erişim ve kullanımıyla veri entegrasyonu sağlayarak, kullanımda büyük bir avantaj sağlamayı hedefliyor.