Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Önerler Mahallesi’nde çıkan otluk ve anız yangını, kısa sürede büyüyerek mahalledeki evlere, anaokuluna ve villalara sıçradı.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle Önerler Mahallesi’nde otluk ve anız alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler, yerleşim alanlarına doğru ilerleyerek mahallede bulunan bazı evlere, bir anaokuluna ve villalara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösterirken, alevler yerleşim alanında etkisini sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.