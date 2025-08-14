Samsun’un İlkadım ilçesinde 4 katlı bir apartmanın balkonundan kopan sıva parçaları kaldırıma düştü.

Olay, İlkadım ilçesi Divitçioğlu Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3’üncü kattaki balkonun dış cephesinden kopan sıva parçaları kaldırıma düştü. Düşme anında kaldırımda kimsenin bulunmaması, muhtemel bir yaralanmayı önledi.

İhbar üzerine bölgeye gelen İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, güvenlik önlemleri alarak binanın çevresine şerit çekti. Vatandaşların zarar görmemesi için kaldırım geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı.