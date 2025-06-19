Tepebaşı Belediyesi, 2025’te Brezilya’nın Amazon kenti Belem’de düzenlenecek COP30 Zirvesi için yola çıkan bisiklet konvoyunun Türkiye ekibini misafir etti. Ardahan’dan başlayan pedal çevirme serüveninin Eskişehir durağında Tepebaşı Belediyesi’ni ziyaret eden COP30bikeride ekibi, belediyenin karbon salınımın azaltılması konusundaki çalışmaları hakkında bilgilendirildi.

Brezilya’nın Amazon kenti Belem’de düzenlenecek COP30 Zirvesi için yola çıkan ekibin bisiklet konvoyunun Türkiye ekibi, Ardahan’dan başlayan pedal çevirme serüveninin Eskişehir durağında Tepebaşı Belediyesi’ni ziyaret etti. Ekibi Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu misafir etti. Ziyarette Tepebaşı Belediyesi’nin karbon salınımının azaltılması amacıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Yalnızoğlu, Tepebaşı Belediyesi’nin 2013 yılında Başkanlar Sözleşmesine taraf olduğunu ve bu sözleşme kapsamında 2030 yılına kadar karbon emisyonunun azaltılmasını taahhüt ettiğini belirtti. Bu kapsamda yapılan çalışmalardan söz eden Yalnızoğlu, ilk elektrikli otobüslerin Tepebaşı Belediyesi tarafından kullanıldığını vurgulayarak birçok noktada elektrikli bisikletlerin yer aldığını ve bu bisikletler için de istasyonlar oluşturduğunu kaydetti. Tepebaşı Belediyesi’nin her zaman çevreyi ön planda tutarak projeler ürettiğini vurgulayan Yalnızoğlu, COP30bikeride projesinin Türkiye ekibine ziyaretleri için teşekkür etti.

Ekibin sözcüsü Linda Nihan Lafçı, Ardahan’dan başlayan yolculuğun son durağının Kırklareli olduğunu belirterek gerçekleştirilen yolculuğun hedefinin sadece doğayı değil, insanları, toplulukları ve yerel yöneticileri de iklim için harekete geçirmek olduğunu söyledi. Lafçı ayrıca Tepebaşı Belediyesi’nde iklim ve çevre adına gerçekleştirilen çalışmaların mutluluk verici olduğunu belirterek misafirperverliğinden dolayı Başkan Yardımcısı Yalnızoğlu’na ve Eskişehir temaslarında kendilerine destek olan Eskişehir VelEsBid Temsilcisi Ayşegül Albe Özdemir’e teşekkür etti.