Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi, çocukların gelişimine katkı sunmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, çocukların gelişimine katkı sunan programlarını kentin birçok noktasında gerçekleştirmeye devam ediyor. Çocukları küçük yaşlarda sanat ve spor etkinlikleriyle tanıştırıp, kötü alışkanlıklardan uzaklaşmalarını sağlamak amacıyla hizmete açılan 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi, çocuklara yönelik birçok etkinlik olanağı sunuyor.

Merkezde düzenlenen gitar kursuna katılan 7-12 yaş arası 87 çocuk da enstrüman çalmayı öğrenmenin keyfini yaşıyor. Ayrıca merkezde düzenlenen gitar kursuna katılan öğrenciler yılsonunda konser düzenleyerek marifetlerini sergiliyor. Merkezdeki gitar kursuna katılan Kerem Özdemir, "Burada gitar çalmayı öğreniyorum, gitarı çok seviyorum. Burada da vaktim çok güzel geçiriyoruz. Arkadaşlarımla müzik çalıyoruz" dedi. Kayra Gürbüz ise, "Burada çok mutluyum. Arkadaşlarımla beraber gitar çalıyorum" diye konuştu.

Merkezdeki resim atölyesine katılan 7-12 yaş arası 128 öğrenci de sulu boya, pastel boya, kalem boya gibi temel resim tekniklerini öğrenerek hayallerini resmediyor. Resim atölyesine katılan Nisa Yatmaz, "Burada çok eğleniyorum. Resimde öğrenmediğim bilgileri de öğreniyorum. Resim yapmayı çok seviyorum. Burada daha da sevmeye başladım" diye konuştu. Memduh Bora Yıldırım, "Arkadaşlarımı ve öğretmenimi çok seviyorum. Burada resim yapma tekniklerini öğreniyorum" dedi.

Öte yandan 3-4 yaş arası çocuklar için de oyun ve beceri grubu etkinlikleri düzenleniyor. Etkinliğe toplam 275 çocuk katılıyor. Bir buçuk saat süren oyun ve beceri grubunda çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde etkinliklere katılırken arkadaşları ile de sosyalleşmiş oluyor.

Çocukların velileri de nezih ve güvenli bir ortamda çocukları için düzenlenen etkinliklerden dolayı Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor.