Okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda görülen okul kaygısı hakkında bilgi veren Klinik Psikolog Gonca Malkoç Arı, hem çocuklar hem de ebeveynler için bu sürecin heyecan verici ama aynı zamanda kaygı barındıran bir dönem olduğuna dikkat çekti.

Özel Ümit Hastaneleri Klinik Psikolog Gonca Malkoç Arı, konuyla ilgili olarak, "Kimi çocuklar okul deneyimini ilk kez yaşayacakken, kimileri ise yeni bir seneye başlamanın getirdiği değişimlerle karşı karşıya kalır. Bu geçiş sürecinde zaman zaman kaygı ve korku gibi duygular yaşamak son derece doğaldır. Önemli olan çocuğun okula başlaması için zihinsel, bedensel ve psikolojik olarak hazır olmasıdır" dedi.

"Performans kaygısına yol açabilir"

Özellikle okula yeni başlayan çocuklarda farklı duyguların gözlemlenebileceğini belirten Psikolog Arı, "Çocuğun yeni bir ortama alışması, aile bireylerinden ayrılması ya da akademik olarak kendini hazır hissetmemesi performans kaygısına yol açabilir. Ayrıca okul kavramını öğrenmek, kurallara uyum sağlamak, yeni öğretmenlerle tanışmak ve birçok akranıyla aynı sınıfı paylaşmak gibi değişiklikler çocukları duygusal yönden etkileyebilir" şeklinde konuştu.

"Çocukları yargılamadan dinlemeliyiz"

Ebeveynlerin bu süreçte nasıl davranması gerektiğine de değinen Arı, şöyle devam etti:

"Aileler bu süreçte çocuklarıyla açık iletişim kurmalı, uyku ve beslenme rutinlerini düzenlemeli ve buna sadık kalmalı, olumlu tutum sergilemeli ve çocuklarını yargılamadan dinlemelidir. Eğer çocuğunuzda kaygı, korku ya da adaptasyon süreciyle ilgili güçlükler gözlemliyorsanız mutlaka bir uzmandan destek almanızı öneririm."