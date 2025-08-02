Denizli Bilim Merkezi, uzay bilimine meraklı çocuklarla Beyağaç Topuklu Yaylası’nda düzenlenen Sandras Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri’ne katıldı. 5-17 yaş aralığındaki çocuklar teleskop gözlemleri ve bilim atölyeleri ile dolu bir program gerçekleştirdi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmalarını gerçekleştiren Denizli Bilim Merkezi, Beyağaç Topuklu Yaylası’nda düzenlenen Sandras Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri’nde çocuk ve gençlerle bir araya geldi. 5-17 yaş aralığındaki grup, Denizli Bilim Merkezi’nin hazırladığı atölyelere katılarak uzayın gizemlerini keşfetme fırsatı buldu.

Genç katılımcılar, teleskoplarla gece gökyüzünü gözlemleyerek Samanyolu ve diğer gök cisimlerini yakından tanıdı. Ayrıca “Evrenin İvmeli Gelişmesi Nedir?” başlıklı sunumda evrenin genişlemesi ve yapısı hakkında pek çok soruya yanıt buldular. Etkinlikler, gençlerin ve çocukların bilime olan ilgisini arttırmak ve onları geleceğin bilim insanları olmaya teşvik etmek adına büyük önem taşırken Sandras Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri gençlere, uzay biliminin kapılarını açarak unutulmaz bir deneyim sundu.