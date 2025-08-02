Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum’un İspir ilçesinde sosyal hizmet alanındaki çalışmaları yerinde incelemek üzere bir dizi ziyarette bulundu.

Program kapsamında ilk olarak İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu’nu makamında ziyaret eden Tarıkdaroğlu, ilçede yürütülen kamu hizmetleri ve sosyal destek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarete Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut da eşlik etti.

Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu ve beraberindeki heyet daha sonra İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun’u makamında ziyaret ederek belediye ile sosyal hizmetler alanında yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında AK Parti İspir İlçe Başkanlığı’nı da ziyaret eden Tarıkdaroğlu, İlçe Başkanı Muhittin Çakır ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede sosyal hizmet politikaları ve ilçeye yönelik bakanlık çalışmaları ele alındı.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu şunları söyledi: "İspir’de kamu kurumlarımızla iş birliği içerisinde yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerini yerinde görmekten memnuniyet duyduk. Devlet olarak her bireyin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İspir’de de hem kaymakamlığımız hem belediyemiz hem de il müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde hizmet üretmeye devam edeceğiz. Misafirperverlikleri için tüm kurum temsilcilerine teşekkür ediyorum."