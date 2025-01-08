Bir zamanların el işçiliği, sabır ve uzmanlık gerektiren terzilik mesleği günümüzde hızla azalan bir zanaat haline gelince, Aydın’da terzilik yapan ve yetiştirecek çırak bulamayan Kürşat Çay işlerini yetiştirebilmek için randevulu sisteme geçti.

Terzilik mesleği, el işçiliği ve ustalık gerektiren yapısıyla uzun yıllar boyunca önemli bir zanaat olarak varlığını sürdürürken günümüzde hızla azalıyor. Hazır giyim sektörünün gelişmesi ile gerileyen terzilik mesleğinde eskisi gibi çırak da yetişmiyor. Aydın’da 38 yıldır terzilik yapan Kürşat Çay, çırak bulamamak, gençlerin masa başı işlere yönelmesi ve terziliğe olan ilgisizliğin sektörü zor durumda bıraktığını dile getirerek mesleğin geleceği konusunda endişelerini dile getirdi. Terzilik mesleğine 1986 yılında başladığını ve işini severek yaptığını ifade eden Kürşat Çay, son yıllarda mesleğe olan ilginin giderek azaldığını ve gençlerin bu alanda çalışmayı tercih etmediklerini belirtti. "Çırak yetiştirmek için belgem var ama maalesef genç nesil pek bu işi yapmak istemiyor. Herkes sabah 8 akşam 5 çalışmayı tercih ediyor. İşler yoğun ama çırak bulamıyoruz" diyen Çay, özellikle zorunlu eğitime geçilmesinin ardından mesleğe yönelik ilginin iyice düştüğünü ve insanların büyük bir kısmının masa başı işlere yöneldiğini söyledi.

38 yıllık terzi Çay’a göre, gelişen teknoloji ile birlikte hazır kalıp giysilerin artması terzilerin iş yükünü artırmış durumda. Hazır kalıp giysilerin insanların üzerlerine oturmadığını ve büyük bir kısmının tamirat gerektirdiğini ifade eden Çay, "Hazır kalıp giysiler standart olarak üretiliyor, fakat herkesin vücut yapısı farklı olduğu için giysiler vücuda uygun olmuyor. Bu yüzden müşterilerimiz sıkça tamirat için geliyor. Hazır giysiler genellikle insanların üzerlerinde emanet gibi duruyor, o yüzden ben de onları vücut ölçülerine göre uyarlıyorum" diye konuştu.

Randevu sistemi ile çalışmaya başladı

Gençlerin terzilik mesleğine olan ilgisizliği nedeniyle çırak bulamadığı için işlerini yetiştirebilmek adına randevu sistemiyle çalışmaya başladığını belirten Çay, randevulu sistem sayesinde iş yoğunluğunu daha iyi yönetebildiğini kaydetti. Çay, “Çırak bulamamak gerçekten büyük bir sorun, bu yüzden randevu sistemiyle çalışarak işimi daha düzenli hale getirdim. Artık her şeyin bir planı var, böylece işlerimi zamanında yetiştirebiliyorum ve müşterilerime kaliteli hizmet sunabiliyorum. En erken 3 gün içinde müşterilerimin işlerini teslim ediyorum. Bu sistemle hem işlerin yoğunluğunu dengeleyebiliyorum hem de her bir müşteri için en iyi hizmeti sağlayabiliyorum. Artık müşterilerim de işlerini ne zaman alacaklarını önceden biliyor, bu da hem benim hem de onların işlerini kolaylaştırıyor" dedi.