Edirne’nin İpsala ilçesindeki devlet hastanesi bünyesinde 7 yatak kapasiteli palyatif bakım merkezi hizmete girdi.

Kaymakam Ömer Sevgili yaptığı açıklamada, İpsala Devlet Hastanesi bünyesinde açılan 7 yatak kapasiteli palyatif bakım merkezinin hasta kabulüne başladığını söyledi.

Hastalar ve ailelerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen yeni palyatif bakım servisini ziyaret eden Kaymakam Ömer Sevgili, hastalar ve servis hakkında hastane Başhekim Dr. Murat Sungurlu ve uzman hekimlerden bilgi aldı.

İpsala’ya kazandırılan bu özel servis ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Sevgili, “Kanser, ALS, MS, nörolojik rahatsızlıklar ve felçli hastalarımızın hastane ortamında tedavi almaları için önemli bir merkezdir. Bu özel birim, kronik hastalıklarla mücadele eden bireylerin fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bir destek sunmayı amaçlamaktadır. Merkezin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.