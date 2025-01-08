Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) tarafından ’2025 Yılı Avrupa Kış Sporları Başkenti’ ilan edilen Erzurum’da, Palandöken’in zirvesinde renkli görüntüler yaşandı.

Son yıllarda hem Palandöken Kayak Merkezi hem de sahibi olduğu buz sporları tesisleriyle kış sporlarında dikkatleri çeken Erzurum, Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) tarafından ’2025 yılı Avrupa Kış Sporları Başkenti’ olarak ilan edilmişti. ACES Europe Kurucu Başkanı Gian Francesco Lupattelli ve heyeti, Erzurum’a gelerek bunun coşkusunu beraber yaşadı.

Gian Francesco Lupattelli: "Avrupa Birliği fonlarıyla destek verilecek"

’2025 Yılı Avrupa Kış Sporları Başkenti’ bayrağını Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e veren Gian Francesco Lupattelli, 2000 yılından beri Avrupa spor başkentleri ünvanı verildiğini bildirdi. Erzurum’un 2025 yılı için Avrupa Kış Sporları Başkenti seçildiğini ifade eden Gian Francesco Lupattelli, "Erzurum’un 2025 Avrupa Kış Sporları Başkenti ünvanı beraberinde pek çok avantajı da getirmiştir. Bu kapsamda Avrupa Birliği fonları açıldı. Süreçte 400 bin Euro’dan birkaç milyon Euro’ya kadar Avrupa Birliği fonlarına başvurulabilir. Bu anlamda size her türlü desteği sunacağız" dedi.

Mehmet Sekmen: "Ülkemiz için de büyük bir gurur kaynağıdır"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’un tarihi bir başarıya imza attığını belirterek, "Kadim şehrimiz, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ülkeleri tarafından ’2025 Turizm Başkenti’ ve ’2025 Avrupa Kış Sporları Başkenti’ ünvanlarını kazanarak büyük bir tarihi başarıya imza atmıştır. Bu ünvanlar, Erzurum’un sadece kış sporlarındaki güçlü duruşunu değil, aynı zamanda spor turizmi alanındaki benzersiz potansiyelini ve uluslararası arenadaki prestijini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Şüphesiz ki bu, yalnızca Erzurum için değil, ülkemiz için de büyük bir gurur kaynağıdır. Erzurum’un haklı gururunu paylaşmak, bir dönüm noktasını kutlamak ve geleceğe yönelik umutlarımızı pekiştirmek amacıyla burada toplandık. Hep birlikte bu başarı hikayesini kutluyoruz" şeklinde konuştu.

Mustafa Berk Çelik: "Palandöken geceyi aydınlatan ışıklar"

Erzurum Vali Yardımcısı Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik de yaptığı konuşmada, "Erzurum, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bir dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor. Erzurum’un, sadece kış sporları değil aynı zamanda binlerce yıllık geçmişiyle, kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan yapılarıyla, kadim gelenekleriyle, şehrin dokusunu saran kültür ve sanatıyla da bölgesel bir cazibe merkezidir. Erzurum’un tarihine ve kültürüne dair atılan her bir adım, sadece şehrimize değil, ülkemize de büyük katkılar sağlamaktadır. Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu heyetini şehrimizde ağırlamak, onlara Erzurum’un eşsiz güzelliklerini ve tarihi dokusunu tanıtmak büyük bir onur olmuştur" dedi.

Konuşmaların ardından Kayak Merkezi’nde düzenlenen gösteriler, davetlilere güzel ve renkli bir gece yaşattı. Ledli kayakçıların gösteri ve kar üstü araçların nefes kesen şovları alkış aldı. Jandarma ekiplerinin kar motorlarıyla katıldığı gösteride kayakçılar, meşaleli kayak gösterisi sundu. Zirveden meşalelerle inen kayakçılar, Palandöken ve Ejder3200 yazılarını yaktı. Soğuk havaya rağmen kar üzerinde Erzurum oyun havalarıyla çekilen halaylarla özellikler genç sporcular çok eğlendi.