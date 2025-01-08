Samsun’da 2024 yılında polis bölgesinde meydana gelen 11 bin 239 trafik kazasında 28 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 514 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar, 2024 yılında birçok acının yaşanmasına yol açtı. 2024 yılında Samsun’da 5 bin 117’si ölümlü-yaralamalı ve 6 bin 122’si maddi hasarlı toplamda 7 bin 514 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 28 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 514 kişi yaralandı. 2024 yılında 7 kişi ile en fazla hayatını kaybeden ay sayısı Ağustos oldu.

Türkiye genelinde 2 bin 713 kişi öldü

Türkiye genelinde 2024 yılında 623 bin 148 kaza meydana geldi. Bu kazaların 2 bin 289’u ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 2 bin 713 kişi hayatını kaybetti, 388 bin 644 kişi yaralandı. Türkiye genelinde ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında is 8 bin 557’sini bisiklet, 41’ini at arabası, 33 bin 222’sini motorlu bisiklet, 94 bin 95’ini motosiklet, 206 bin 188’ini otomobil, 9 bin 513’ünü minibüs, 57 bin 970’ini kamyonet, 6 bin 914’ünü kamyon, 8 bin 639’unu çekici, 7 bin 301’ini otobüs, 3 bin 139’unu traktör, 131’ini arazi taşıtı, 806’sını özel amaçlı, 412’sini iş makinesi, 324’ünü ambulans, 122’sini tanker, 47’sini tren, 124’ünü tramvay ve 7 bin 336’sını diğer araçlar oluşturdu.