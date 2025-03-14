CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, TBMM’de yaptığı konuşmada, Türkiye’nin dünyada en yüksek enflasyona sahip 5. ülke olduğunu belirterek, enflasyonun düşmediğini öne sürdü.Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - 21 aydır görevde olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide yeni bir sayfa açmayı başaramdığını öne süren CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, enflasyonun düşmesi için adalet, tasarruf ve güven ortamının sağlanması gerektiğini vurguladı.

CHP'li Yontar, TBMM’de yaptığı konuşmada, Türkiye’nin ekonomik krizde çıkmaza girdiğini ve hükümetin yanlış politikalarının enflasyonu düşüremediğini belirtti.

Türkiye’nin dünyada en yüksek enflasyona sahip 5. ülke olduğunu vurgulayan Milletvekili Yontar, "Merkez Bankası faiz indirimlerine rağmen vatandaşın enflasyonu düşmüyor" diyerek, ekonomide istikrar sağlanamamasının en büyük nedenlerinden birinin hukuk sistemine duyulan güvensizlik olduğunu belirtti. Ekonomi yönetimini eleştiren CHP’li vekil, "21 aydır görevde olan Mehmet Şimşek, ekonomide yeni bir sayfa açmayı başaramadı. Merkez Bankası politika faizini 2,5 puan indirerek yüzde 42,5’e çekti ancak vatandaşın enflasyonu hâlâ yüksek" dedi.