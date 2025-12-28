CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Türkiye’de derinleşen ekonomik krizin toplumsal bir çöküşe dönüştüğüne dikkat çekerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne araştırma önergesi sundu. Dinçer ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Yüksek enflasyon ile yüksek faiz arasında sıkışan mevcut ekonomik yapının, toplumu üretimden ve gelir yaratmaktan uzaklaştırdığını belirten Dinçer, milyonlarca vatandaşın bankalara bağımlı hale getirildiğini vurguladı.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin Ekim 2025 verilerine dikkat çeken Dinçer, son bir yılda bireysel borçların yüzde 59 artarak 5 trilyon 440 milyar liraya yükseldiğini, borçlu vatandaş sayısının ise 43,3 milyona ulaştığını ifade etti. Kişi başına düşen ortalama borcun 125 bin lirayı aştığını, kredi kartı borçlarının ise toplam bireysel borcun yaklaşık yarısını oluşturduğunu kaydetti.

Verilere göre kredi kartı borçları 2,7 trilyon liraya yaklaşırken, kişi başına düşen kredi kartı borcu yalnızca bir yılda yüzde 50 artarak 66 bin lirayı geçti. Tasfiye sürecine giren bireysel kredilerdeki artış ise yüzde 91’e ulaşarak 668 milyar liraya çıktı.

Yaşanan tabloyu sert sözlerle değerlendiren Dinçer, şu ifadeleri kullandı:

“Bu yaşananlar refah değil, açık bir ekonomik çöküştür. Vatandaş emeğiyle geçinemiyor, borçla ayakta kalmaya çalışıyor. Gıda, kira ve temel ihtiyaç fiyatları kontrolsüz artarken gelirler daha elde edilmeden eriyor. Kredi kartı artık mutfağın dönmesini sağlayan bir araç haline geldi. Bu tablo bir ekonomik kriz değil, doğrudan bir sosyal felakettir.

Dinçer, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu soruları yöneltti:

Bankalar rekor kâr açıklarken halkın iflas etmesini nasıl açıklıyorsunuz?

Faizle ayakta duran bir sistem toplumu ayakta tutabilir mi?

Kredi kartı gıda alım aracı olduysa bu sistem çökmüş sayılmaz mı?

Vatandaş borç batağındayken bankaların yüksek kâr elde etmesini nasıl açıklıyorsunuz?

43 milyon vatandaşın bankalara borçlu olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ödeme gücü olmayanlara kredi vermek finans mı, tuzak mı?

İnsanların çaresizliği bankaların iş modeline mi dönüştü?

Bankalar mı toplumu finanse ediyor, toplum mu bankaları besliyor?

Bir toplumun bankalara bağımlı hale gelmesini bakanlık olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?

Talat Dinçer, toplumun giderek borçla ayakta durmaya zorlandığını belirterek, bu düzenin sürdürülebilir olmadığını vurguladı. Meclis’in ve ilgili kurumların bu tabloyu görmezden gelmeden acil ve somut adımlar atması gerektiğini ifade etti.