Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi, Alzheimer hastaları ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Merkezde gerçekleştirilen sanatsal, zihinsel ve fiziksel aktivitelerle hastalığın seyrinin yavaşlatılması hedeflenirken, son olarak Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileriyle birlikte sanat terapisi etkinliği düzenlendi.

Gün boyu farklı etkinliklerle dolu dolu vakit geçiren Alzheimer hastaları, örgü çalışması eşliğinde gerçekleştirilen sanat terapisiyle hem keyifli anlar yaşadı hem de zihinsel becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Workshop kapsamında yapılan örgü etkinliğinde, tekrar tekniğiyle hafıza ve el-göz koordinasyonunun desteklenmesi amaçlandı.

Merkezden faydalanan vatandaşlar, sabah servisle evlerinden alınarak merkeze getiriliyor. Haftanın belirli günlerinde fizyoterapist eşliğinde egzersiz yapan hastalar, gün içerisinde müzikli aktiviteler, zihinsel oyunlar ve sanatsal çalışmalarla sosyalleşme imkanı da yakalıyor. Hastalar merkezde zaman geçirirken, hasta yakınları da kendilerine özel zaman ayırabiliyor.

'Hastalığın seyrini yavaşlatmayı amaçlıyoruz'

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığında gerontolog olarak görev yapan Cihan Tanrıverdi, Alzheimeriın tedavisi olmayan bir hastalık olduğunu belirterek, verilen hizmetlerin önemine dikkat çekti. Tanrıverdi, 'Burada verdiğimiz hizmetlerle hastalığın seyrini yavaşlatmayı amaçlıyoruz. Hastalarımız gün boyunca sanatsal, fiziksel ve mental etkinlikler yapıyor, aynı zamanda sosyalleşiyor. Bu süreçte hasta yakınları da kendilerine zaman ayırabiliyor' dedi.

Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileriyle gerçekleştirilen etkinliğin sanat terapisi niteliği taşıdığını ifade eden Tanrıverdi, 'Örgü üzerine bir workshop yaptık. Etkinlik sonrası hastalarımızdan ve hasta yakınlarımızdan çok güzel geri dönüşler alıyoruz' diye konuştu.

'Sanat terapisi, zihinsel ve psikolojik açıdan önemli'

Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Yeşim Özkan ise sanat terapisinin Alzheimer hastaları üzerindeki olumlu etkilerine değindi. Özkan, 'Örgü etkinliği, tekrar yoluyla bireylerin hatırlama düzeyini artırmayı ve parasempatik becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Sanat sayesinde bireylerin stres kontrolünü sağlamayı ve kendilerine olan güvenlerini artırmayı amaçlıyoruz' ifadelerini kullandı.

Etkinliğin yoğun katılımla gerçekleştiğini belirten Özkan, 'Katılımcıların etkinliğin devamını talep etmesi bizi çok mutlu etti. Burada yapılan çalışmalar, gelecekte yapılacak projeler için önemli bir referans olacaktır' dedi.

'Burada aile ortamını hissediyoruz'

Merkezden faydalanan Alzheimer hastalarından Figen Akkaya, 'Burada günlerimiz çok güzel geçiyor. Aile gibiyiz. Daha önce ciddi rahatsızlıklarım vardı ama buraya gelmemle birlikte her şey değişmeye başladı' şeklinde konuştu.

Aysel Duru ise etkinliklerden memnun olduğunu belirterek, 'Eve gittiğimizde sıkılıyoruz. Burada günümüz daha iyi geçiyor, bugün de örgü yapmayı öğreniyoruz' dedi.