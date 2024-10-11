Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Mudanya Mütarekesi'nin 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bursa’ya geldi.Esmanur GÜLBAHAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Etkinlik, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç’ın konuşmasıyla başladı. Başkan Dalgıç, önemli barış mesajları verdi.

MUDANYA’DAN DÜNYAYA BARIŞ MESAJI!

Başkan Dalgıç, “Mudanya, barışa olan inancımızın temsili oldu. Bize uzanan bir mesaj var. Bu mesaj özgürlüğün ve bağımsızlığın daim olması gerektiğidir. Mudanya’dan Dünya’ya bir barış çağrısı yapmak istiyorum. Dünya olarak barışa daha çok ihtiyacımız var. Mudanya, barış için bize ilham veriyor. Bugün burada toplanarak barışa, kardeşliğe, huzura ve cumhuriyetimize olan bağlılığımızı bir kez daha haykırıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ ilkesini benimsiyoruz. Barışı ve kardeşliği daim kılacağız. 102 yıl sonra sesleniyoruz, ‘savaşlar sona ersin, gelin barışı ve huzuru seçelim’. Cumhuriyetimizin bu kıymetli mirası için minnettarız. Sonsuza kadar çok yaşa Mustafa Kemal Paşa!.” şeklinde konuştu.

CHP Belediye Başkanı Özgür Özel, Mudanya Mütarekesi'nin önemine dikkat çekerek konuşmasına başladı.

Mudanya Mütarekesi zaferinin hikayesini anlatan Genel Başkan Özel, “Belediye Başkanımız Deniz Dalgıç’ın davetiyle Mudanya Mütarekesi'nin 102.yıl dönümünde hep birlikteyiz. İsmet Paşa’nın kızı Özden Toker ile beraberiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarına ve İsmet Paşa’yı rahmetle anıyoruz. Mudanya Mütarekesi 9 gün sürmüştür ve çok önemlidir.” dedi.

“TÜRKİYE’Yİ TÜRKİYE İTTİFAKI KAZANACAK”

‘İktidarlar kalıcı değil, kalıcı olan milletin iradesidir.’ diyen Başkan Özgür Özel, “Türkiye’de etnik savaşlar çıkmıyorsa, her şeye rağmen bir belediye başkanı çıkıp barış festivali düzenliyorsa, soykırıma karşı çıkıyorsa, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta barış, cihanda barış’ diyorsa, gerçek Türkiye’yi yeniden kurmak istiyoruz. Mudanya’yı, Mudanya ittifakı kazandı. Bursa’yı Bursa ittifakı kazandı. Türkiye’yi de Türkiye ittifakı kazanacak. 102. yılda burada olmanın onurunu yaşıyorum. Nice 10 yıllara… İsmet Paşa anılacak, Gazi Mustafa Kemal anılacak ve Cumhuriyet ilelebet payidar kalacak.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mehmet Öznur Alkan ise, 102 yıldır bağımsız yaşadığımızı belirterek, Mudanya Mütarekesi'nin ne anlama geldiğini anlattı.

Mudanya Mütarekesi'ni anlamak için biraz daha geriye bakmak gerektiğini söyleyen Dr. Alkan, “İsmet Paşa, ‘15 yıldır savaşıyorduk.’ der. Yorgun bir ülke, yorgun insanlar, perişan olmuş bir coğrafya vardı. Türkiye, bilerek ve isteyerek birinci dünya savaşına girdi ve çok kayıp verildi. Türkiye savaşı kaybetti. Almanlar yüzünden değil, kötü yönetildiği için kaybedildi.” diyerek Mudanya Mütarekesi'nin hikayesini anlattı.

Protokol konuşmalarının ve Mudanya mütarekesinin hikayesinin anlatılmasının ardından ‘Mudanya Mütarekesi Tiyatro Oyunu’ sahnelendi.