AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, İl Başkanlığı binasına dev bir Türk bayrağı astırarak, Türkiye'nin terörle mücadelesinde tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldığını vurguladı. İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve Gençlik Kolları ile birlikte esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştiren Aldemir, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Bugün büyük, güçlü Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar aralanmıştır!" sözlerini hatırlatarak, “Bugün büyük ve güçlü Türkiye’nin şafağı söküyor,” dedi.

Ziyaretler sırasında esnaflara ve vatandaşlara Türk bayrakları dağıtan AK Parti heyeti, “Terörsüz Türkiye” hedefini birlik ve beraberlik içinde kutladı.

Aldemir, devletin kararlılıkla sürdürdüğü terörle mücadelenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde yeni bir evreye girdiğini belirterek şu mesajı verdi:“Türkiye, terörsüz ve huzurlu bir gelecek hedefiyle yoluna emin adımlarla devam etmektedir. Bu mücadelede milletimizin birliği ve kararlılığı en büyük gücümüzdür.”