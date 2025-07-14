AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, geçtiğimiz hafta sonu Ankara’da düzenlenen 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

Ak Parti mersin İl başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Aldemir , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın toplantıda yaptığı konuşmanın tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak , “Türkiye, 41 yıllık terör belasından kurtulma sürecine girmiştir” dedi.

Aldemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında özellikle birlik, kardeşlik ve terörle mücadeledeki kararlılık vurgusuna dikkat çekti. Erdoğan’ın, “Türkiye’nin başını öne eğdirtmeyiz. 86 milyon biriz, beraberiz, kardeşiz” sözlerini hatırlatan Aldemir, “Bu anlayışla çalışmalarımıza Mersin’de de hız kesmeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“15 Temmuz Ruhu ile Sahadayız”

Aldemir, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü vesilesiyle hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti. “O gece nasıl bir ve beraber olduysak, aynı ruhla milletimizle birlikteyiz. Ev ve iş yeri ziyaretleriyle Şanlı Türk bayrağımızı vatandaşlarımızla buluşturacağız” dedi.

Aldemir, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye artık terörle değil, reformlarla, büyümeyle ve kardeşlikle anılacak. Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi, biz Türkiye'nin hayrına olmayan hiçbir girişimin içinde olmadık, olmayız. Bu yeni dönemi milletimizin desteğiyle birlikte inşa edeceğiz.”

“Şehitlerimizin Emaneti Baş Tacımızdır”

Şehit ve gazilere de özel vurgu yapan Aldemir, “Şehitlerimizin aziz hatırası her zaman baş tacımızdır. Bu ülkeyi buraya şehitlerimiz ve gazilerimiz taşıdı. Onların fedakarlığı asla unutulmayacak” dedi.

Basın mensuplarını hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinlikleri takip etmeye davet eden Aldemir, Mersin halkına da birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.