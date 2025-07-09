AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir , '' Sağlık Bakanlığı tarafından ilimize kazandırılan 6 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 4 tam donanımlı ambulans Mersin'imize hayırlı olsun '' dedi.

Mersin’de sağlık hizmetlerinin niteliğini ve erişilebilirliğini artırmaya yönelik önemli bir yatırım daha hayata geçirildiğini belirten İl Başkanı Aldemir , '' Bu yatırmlarla İlimizde Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu sayısı76'ya , Ambulans sayısı ise 111'e yükseldi.Hizmete sunulan yeni ambulanslar arasında: 3 paletli ambulans 2 obez ambulans ve 3 yenidoğan (neonatal) ambulans ve bir çok yataklı ambulans bulunmakta yer alıyor.Bu yatırımlar sayesinde Mersin, sadece bugünün değil, geleceğin sağlık ihtiyaçlarına da hazırlıklı hale geliyor. Mersin’de görev yapan 1193 acil sağlık personeli , 2025 yılının ilk 5 ayında tam 90.528 vakaya müdahale etti. Bu rakam , vatandaşların ihtiyaç duyduğu her an , kesintisiz , hızlı ve etkin bir sağlık müdahalesinin sağlandığını gözler önüne seriyor. Gerek altyapı, gerek personel gücüyle Sağlık alanında Mersin'imiz artık daha güvenli , daha hazır ve daha güçlü '' dedi.

Ak Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir açıklamasını , '' Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, halkımızın en hızlı ve güvenilir şekilde sağlık hizmetlerine ulaşması için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığımızın desteğiyle ilimize kazandırılan bu yeni yatırımlar, Mersinli vatandaşlarımızın yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlayacaktır '' ifadeleriyle tamamladı.