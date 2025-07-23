Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile diğer bazı belediye başkanlarını ziyaret etti.

Seçer, İmamoğlu ve Karalar’ın yanı sıra Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile görüştüğünü belirtti. “TBB Başkanvekili sıfatımla ilk kez ziyaret ettim. Daha önce birçok kez yine kendilerini ziyaret ettim. Önceki gün de Muhittin Başkanı Antalya’da ziyaret etmiştim.” ifadelerini kullanan Seçer, halen cezaevinde 17 belediye başkanı olduğunu anımsattı.

“Herkesin gözü önünde, neyle suçlandıklarını öğrenmek istiyorlar”

Belediye başkanlarının bir an önce iddianamelerin hazırlanmasını ve mahkeme karşısına çıkmayı beklediklerinin altını çizen Seçer, “Herkesin gözü önünde, neyle suçlandıklarını öğrenmek istiyorlar.” dedi.

İlk operasyonların Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile başladığına ve o günden bu yana dokuz ayı aşkın süredir devam eden bir yargı süreci bulunduğuna dikkat çeken Seçer, sadece belediye başkanlarının değil, meclis üyeleri, belediye bürokratları ve bazı siyasilerin de tutuklu olduğunu hatırlattı.

Seçer, “Bu sürecin hukuki bir zemin üzerinde tartışılmasının anlamsız olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biz bu sürecin siyasi bir süreç olduğunu her zaman iddia ediyoruz. İlk duruşmalarda eğer hukuk işlerse eğer tarafsız bağımsız mahkemeler yoluyla bu dosyalar bir karara bağlanırsa tahliye olacaklarını, şehirlerinin başına geçeceklerini ve hizmetlerine kaldıkları yerden devam edeceklerini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Zeydan Karalar'ın talebi Adana’da yargılanmak

Vahap Seçer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a ilişkin de özel bir değerlendirmede bulunarak, isnat edilen suçun 2016 yılına dayandığını, dolayısıyla bugünkü İBB dosyalarıyla bir ilgisi bulunmadığını söyledi. Seçer, “Zeydan Başkanımıza isnat edilen suç, birikmiş borca karşılık erken ödeme için para talep edildiği yönünde. Ancak düzenli ödemelerin yapıldığı belgelenmiş durumda. Yani yasa dışı bir talebi gerektiren bir zemin yok,” şeklinde konuştu.

Karalar’ın, “Ben Adanalıyım, Adana’da yargılanmak istiyorum. Neden İstanbul’da, Silivri’deyim?” diyerek yer değişikliği talebinde bulunduğunu aktaran Seçer, bu başvurunun yapıldığını ve olumlu bir gelişme beklediklerini ifade etti.

"Hukukun normalleşmesi lazım"

Türkiye’de hukukun normalleşmesi gerektiğine vurgu yapan Seçer, “Biz belediye başkanları olarak kentlerimize hizmet etmek üzere seçildik ama bugün bazı arkadaşlarımız 15 metrekarelik hücrelerde tutuluyor. Türkiye’de artık hukukun normalleşmesi lazım. Her şeyden önemlisi rekabetin sandıkta olması gerektiğini iktidarın anlaması gerekiyor.” diye konuştu.

"Uzlaşmaya, bir arada olmaya ihtiyaç var"

Türkiye’nin iç ve dış politikada önemli gelişmeler yaşadığını kaydeden Seçer, “Türkiye’nin çok sorunu var. Bu nedenle uzlaşmaya, bir arada olmaya ihtiyaç var. Siyasi parti gözetmeksizin buna ihtiyaç var. Türkiye’nin çok yoğun çalışmaya, her şeyden önemlisi birliğe, beraberliğe ihtiyacı var. Türkiye’nin yoğun çalışmaya, her şeyden önemlisi birlikteliğe ihtiyacı var.” sözleriyle açıklamasını tamamladı.