AK Parti'nin Kızılcahamam'da gerçekleşen AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Kampını değerlendiren , Ak Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu üyesi ve Ak Parti 27.dönem Mersin Milletvekili Av.Zeynep Gül Yılmaz , '' Bu toplantı; sadece bir istişare zemini değil, milletin kaderiyle kesişen büyük bir yürüyüşün bir kez daha kararlılıkla teyididir '' dedi.

Yılmaz değerlendirmesinde şu düşünceleri paylaştı ;

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, “Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik” başlığıyla Kızılcahamam’da gerçekleştirdiğimiz AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Kampımızda çalışmalarımızı tamamladık.

Ülkemizin karşı karşıya olduğu meseleleri derinlemesine ele aldığımız, çözüm odaklı politikaların şekillendiği bu önemli toplantıda alınan kararların aziz milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bu toplantı; sadece bir istişare zemini değil, milletin kaderiyle kesişen büyük bir yürüyüşün bir kez daha kararlılıkla teyididir.

Terörün belini kıran irade, vesayeti tarihe gömen dirayet, bugün Türkiye Yüzyılı’nın mimarisine dönüşmüştür.

Kararımız nettir: Hakk’ın rızası, halkın duası ve milletin emanetiyle, bu kutlu yürüyüş sürecektir.

Kabine üyelerimizden MKYK üyelerimize, milletvekillerimizden birim başkan yardımcılarımıza kadar birbirinden kıymetli katılımcılarla üç gün boyunca paneller, çalıştaylar ve toplantılar düzenledik. Kampımız, sadece bir gelenek değil; Türkiye’nin yarınını şekillendiren fikirlerin ve kararlılığın buluşma noktası oldu.

Birlik ve beraberlik içinde yürüttüğümüz bu istişare sürecinin, Türkiye Yüzyılı yolculuğunda bizlere rehberlik edeceğine yürekten inanıyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortak akıl ve istişare ile Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz.