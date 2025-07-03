Düzce Belediyesi, kent temizliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Başkan Yardımcısı Mehmet Saygun, temizlik ve zabıta ekipleriyle birlikte sahaya inerek esnafı kurallar konusunda uyardı. Kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Düzce Belediyesi, şehir genelinde çevre temizliğini sağlamak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Bu kapsamda, özellikle çöp atımı konusunda esnaflara yönelik denetimler sıklaştırıldı ve uyarılar yapıldı. Kurallara uymayan esnafa cezai işlem uygulanacak.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Saygun, Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Emin Tangüner ve zabıta ekipleri, sahaya inerek merkezde esnaflarla birebir görüşmeler yaptı. Görüşmelerde, çevre temizliği konusunda daha duyarlı olunması yönünde çağrılar yapıldı.

Kurallara uymayanlara ceza

İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor sokak ve Kızılay meydanındaki esnafa ise atıklarını en yakın çöp konteynerine taşımaları gerektiği bildirildi. Konteyner dışında, kaldırımlara, ağaç diplerine ya da çöp kutusu çevresine bırakılan atıkların çevre kirliliğine ve kokuya sebep olduğuna dikkat çekilerek, esnaflara belirlenen kurallara uymaları gerektiği uyarısı yapıldı.

Çöp toplama saatlerine dikkat

Esnafa, atıklarını sadece belirlenen saatlerde belirlenen alanlara bırakmaları gerektiği hatırlatıldı. Bu saatler dışında atıkların dükkan içinde veya depolarda muhafaza edilmesi, çevreye gelişigüzel atılmaması gerektiği vurgulandı.

Yapılan tüm uyarılara rağmen kurallara uymayanlar hakkında ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Başkan Yardımcısı Mehmet Saygun, hem vatandaşlardan hem de esnaftan bu konuda duyarlılık göstermelerini isteyerek, "Hep birlikte daha temiz ve yaşanabilir bir Düzce mümkün" dedi.