Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ile İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından, görevleri başında hayatını kaybeden 112 Acil Sağlık Hizmetleri personelleri anısına lokma hayrı gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinlikte, sağlık camiasının fedakar neferleri olan ve görev sırasında vefat eden çalışanlar için dualar edilip lokma ikramı yapıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul yaptığı açıklamada, "Hayatlarını insan sağlığına adamış, görevleri başında şehit olan 112 çalışanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların fedakarlıklarını unutmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı. Etkinliğe, İl Sağlık Müdürümüz Dr. Eser Şenkul, İl Sağlık Müdürlüğü hizmet başkanları, sağlık personeli ve vatandaşlar katıldı.