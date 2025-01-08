Sivrihisar’a özgü yöresel ve kültürel lezzetlerin yer aldığı Çeşm-i Cihan Yöresel Lezzetler Lokantası’nın açılışı gerçekleştirildi.

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, yaptığı açılış konuşmasında, Çeşm-i Cihan Lokantası’nda Sivrihisar yöresel lezzetlerinin sofralara renk katacak olmasının yanı sıra, kültürel zenginliklerin de vatandaşlarla buluşturulacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Dökmeci, kültürel mirası yaşatacak olan lokantayla ilgili şunları söyledi;

"Şehit ve gazi ailelerimize ücretsiz hizmet sunarken, tüm vatandaşlarımıza da uygun fiyatlarla hizmet vereceğiz"

“Bugün, ilçemiz adına bir gurur ve mutluluk anını hep birlikte yaşıyoruz. Bu özel mekânın açılışı vesilesiyle bir araya gelmekten büyük onur ve heyecan duyuyorum. Çeşm-i Cihan, yalnızca bir lokanta olmanın ötesinde, kültürümüzü, geleneklerimizi ve eşsiz yöresel tatlarımızı yaşatmayı hedefleyen bir değer olarak ilçemize kazandırılmıştır. Burası, hem misafirlerimize unutulmaz lezzetler sunacak hem de kültürel mirasımızı gelecek kuşaklara aktarmak için önemli bir görev üstlenecektir. Şehit ve gazi ailelerimize her zaman minnettarız ve onların emanetlerine sahip çıkmayı en büyük görevimiz kabul ediyoruz. Bu lokantada, kendilerine ücretsiz hizmet sunarken, tüm vatandaşlarımıza da bütçelerine uygun fiyatlarla hizmet verecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Amacımız, yalnızca sofralara lezzet katmak değil, aynı zamanda ilçemizin kültürel zenginliklerine değer katmaktır. Bu anlamlı projeyi hayata geçirmemizde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, katkı sunan hemşehrilerime ve bizlerle olan tüm kıymetli misafirlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Hep birlikte ilçemizin güzelliklerini çoğaltmaya, değerlerine sahip çıkmaya ve geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Açılışımıza katılarak bizleri onurlandırdığınız için her birinize şükranlarımı sunuyorum.”

Yapılan açılış törenine Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen, CHP Sivrihisar İlçe Başkan Faruk Ertaş, çok sayıda protokol ve vatandaşlar katıldı.