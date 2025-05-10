DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Coğrafi İşaretli Konuralp Pirinci’nin geleceği, markalaşma süreci ve pazarlama imkanları değerlendirildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalara bir yenisi daha eklendi. İl Müdürü Esra Uzun ve Düzce İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürü Musa Zeki’nin katılımıyla Konuralp’te düzenlenen çiftçi toplantısında, Konuralp ve Çilimli’de çeltik üretimi yapan üreticilerle bir araya gelindi. Gerçekleştirilen buluşmada, üreticilerin görüş ve talepleri dinlenerek bölgedeki çeltik üretimi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantı kapsamında, 2025 yılı desteklemeleri hakkında da bilgi verildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten İl Müdürü Esra Uzun, sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi ve verimli tarım arazilerinin etkin kullanımı için bu tür projelerin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Coğrafi İşaretli Konuralp Pirinci’nin geleceği, markalaşma süreci ve pazarlama imkanları da değerlendirildi.