MÜSİAD’ın 28. Olağan Genel Kuruluna katılan Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, "Burhan Özdemir liderliğinde MÜSİAD çok daha güçlü bir yapıyla yoluna devam edecek" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) 28. Olağan Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. MÜSİAD Malatya Şubesi, Genel Kurul’a güçlü bir heyetle katılarak Malatya’yı temsil etti.

Genel Kurul sonrası açıklamada bulunan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, yeni döneme ilişkin önemli mesajlar verdi. Akçin, Genel Başkanlık görevine seçilen Burhan Özdemir’i tebrik ederek, "Sayın Özdemir’in liderliğinde MÜSİAD’ın çok daha güçlü, vizyoner ve katma değer üreten bir yapıyla yoluna devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Yeni dönemin camiamıza, iş dünyamıza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz." dedi.

Malatya Şubesi heyetinde; Şube Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Başoğul, Cemil Arslan, Enis Aydoğan, Eray İlbay, Ömer Aksoy ve Yusuf Erdemir’in yanı sıra üyelerden Erkan Gökbalık, Genç MÜSİAD üyeleri Kağan Mercan ve Ahmet Poyraz ile Şube Müdürü Muhsin Tayyib Van da yer aldı.

Başkan Akçin ayrıca, görev süresi sona eren 7. Dönem Genel Başkanı Mahmut Asmalı’ya teşekkür ederek, "6 Şubat depremlerinden sonra bölgemize gösterdiği yakın ilgi ve destek, bizler için çok kıymetliydi. Kendisine ve görev yaptığı yönetim kuruluna şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Malatya Şubesi olarak ’Bir ve beraber’ inancıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Akçin, "Ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınması adına üzerimize düşen her sorumluluğu taşımaya devam edeceğiz" dedi.