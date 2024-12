Samsun’un Canik Belediyesi tarafından düzenlenen “Siber Dünyada Kendimizi ve Vatanımızı Korumak Konferansı ve İmza Günü” programıyla Yazar Said Ercan’ı vatandaşlarla buluşturuyor.

Canik Belediyesi, ilçede düzenleyeceği konferans ve imza günü programı ile siber güvenlik ve bilişim güvenliği üzerine çalışmalar gerçekleştiren Yazar Said Ercan’ı vatandaşlarla buluşturacak. Canik’te gerçekleşecek olan konferansta Yazar Said Ercan, ‘Siber Vatan’ kavramı, siber güvenlik, veri güvenliği ve kriz yönetimi konularında vatandaşlara bilgi paylaşımında bulunacak. Canik Belediyesi’nin Yazar Said Ercan’ın konuk olarak katılacağı Siber Dünyada Kendimizi ve Vatanımızı Korumak Konferansı 10 Aralık 2024 Salı günü saat 10.30’da Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde, İmza Günü 10 Aralık 2024 Salı günü saat 18.00’de AVM etkinlik alanında yer alan Canik Çocuk Kitapları Günleri Stant Alanları’nda gerçekleşecek.

İlçede imza günü de gerçekleştirecek olan Yazar Said Ercan, Canik’te AVM etkinlik alanında bulunan Canik Çocuk Kitapları Günleri Stant Alanları’nda düzenleyeceği imza günü programında sosyal medya dili, dijital dönüşüm ve sosyal medya haber blogları konularında vatandaşlarla söyleşide bulunacak. Siber güvenlik ve kişisel veri güvenliği konularında toplumsal farkındalık oluşturan çalışmalara da imza atan Yazar Ercan, dijital danışmanlık ve çevrimiçi itibar konularında merak edilenler hakkında bilgiler verecek.