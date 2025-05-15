Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eczacılık Fakültesi tarafından düzenlenen 2. Beyaz Önlük Giyme Töreni, büyük bir heyecan ve gururla gerçekleştirildi. Törende, 1. sınıf öğrencilerine mesleğe ilk adımlarını simgeleyen beyaz önlükler protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

OMÜ kampüsünde düzenlenen törene akademisyenler, öğrenciler ve aileler yoğun ilgi gösterdi. Törenin açılışında konuşan Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Kürşad Daş, fakültenin 2019 yılında kurulduğunu hatırlatarak, "2023-2024 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerimizi kabul ettik. İlk yılımızda devlet üniversiteleri arasında 18. sırada yer alırken, bu yıl 16. sıraya yükseldik. Bugün giyilen beyaz önlükler yalnızca bir kıyafet değil; mesleki sadakatin, etik sorumluluğun ve bilime olan bağlılığın sembolüdür" dedi.

Fakültede şu anda 4 profesör, 1 doçent, 4 doktor öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisinin görev yaptığını belirten Prof. Dr. Daş, "Toplam 13 akademik personelimizle 91 öğrencimize eğitim veriyoruz. Hedefimiz; öğrencilerimizi nitelikli, etik değerleri benimsemiş, donanımlı eczacılar olarak mezun etmek" ifadelerini kullandı.

"Büyük bir sorumluluk üstleniyorsunuz"

Samsun Eczacı Odası Başkanı Ecz. Onur Ferhat Karacan ise törende yaptığı konuşmada, "Bugün sadece bir önlük giymiyorsunuz, aynı zamanda büyük bir sorumluluğu da üstleniyorsunuz. Yarın 14 Mayıs Eczacılık Günü. Bu töreni böyle özel bir günün arifesinde yapmak ayrıca anlamlı. Artık siz de bu mesleğin bir parçası, yol arkadaşımızsınız" diye konuştu.

Öğrenciler beyaz önlüklerini giydi

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, 1. sınıf öğrencilerine beyaz önlüklerini takdim etti. Öğrenciler, önlüklerini gururla giyerek eczacılık mesleğine ilk adımlarını attı. Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Törene OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çetin, Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sezin Yücelik, çeşitli hastanelerin başhekimleri, başeczacıları ve İstanbul Eczacılar Kooperatifi yöneticileri katıldı.